Vol à l'étalage : elles cachent sous leurs vêtements des cosmétiques d'une valeur totale de 831 euros

Elles pensaient que l'agent de sécurité n'y verrait que du feu. Deux jeunes femmes de 18 et 19 ans ont dissimulé dans leur soutien-gorge et leur pantalon des produits de beauté de luxe, dans un magasin du centre commercial Leclerc de Bourg-les-Valence, ce mercredi. En tout, il y en avait pour 831 euros. Elles ont été repérées par l'agent de sécurité grâce aux caméras de vidéosurveillance. Ce dernier les a interpellées à la sortie du magasin et les jeunes femmes ont été emmenées dans le local de sécurité du centre commercial.

La police est intervenue, deux agents ont déposé plainte pour "violences, outrage et rébellion" à l'encontre d'une des deux femmes, qui aurait insulté les policiers pendant sa garde à vue, lors de la fouille. Les deux jeunes femmes sont convoquées au tribunal de grande instance de Valence, en avril prochain.