Vol à la roulotte à Rouen : des habitants alertent sur une augmentation de la délinquance

Emmanuel s'approche de sa voiture. Sur l'une des vitres arrière, une bande de plastique. Son carreau a été brisé par des malfrats, dit-il, quelques jours à peine après une première tentative de vol, sur cette même voiture, toujours garée en plein centre-ville de Rouen. "C'est lassant", souffle-t-il. Il a porté plainte les deux fois. "On ne m'a rien volé, il n'y avait rien dedans, mais ils ont quand même cassé la vitre pour regarder", explique Emmanuel. "Maintenant, j'ouvre la plage arrière, j'ouvre la boîte à gants, pour bien signifier que ma voiture est vide", blague-t-il. Il rit jaune. Il n'est pas le seul. Il publie sur une page Facebook regroupant des habitants de Rouen des photos, et des dizaines de témoignages affluent, racontant tous la même histoire : des tentatives de vols à la roulotte, dans un secteur allant du quartier Pasteur, à l'hôtel de ville en passant par les quais.

ⓘ Publicité

La mairie de Rouen "consciente" du phénomène

Un homme se présentant comme garagiste affirme recevoir des dizaines d'appels par jour. Difficile d'avoir des chiffres précis, mais la mairie de Rouen confirme le phénomène, par la voix de l'adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, Kader Chekhemani : "On voit une augmentation du nombre de vols à la roulotte dans un secteur assez précis du centre-ville, on a des remontées là-dessus du directeur départemental de la sécurité publique. J'imagine que ce sont plusieurs personnes, mais on ne peut rien affirmer de très précis."

Caméras, brigade de nuit et voiture vide comme solution

Il l'assure, la mairie de Rouen ne reste pas inactive, il rappelle l'installation "de caméras de vidéosurveillance, dont le nombre sera triplé à terme", mais également "des effectifs de police, dont une brigade de nuit, qui va renforcer les effectifs" dès avril*.* Pas de lien, en revanche selon lui, avec l'extinction de certaines rues du centre-ville la nuit, les lieux ne correspondraient pas. Kader Chekhemani recommande également, en plus de porter plainte, d'avertir la mairie.

En attendant, il ne faut pas inciter les voleurs, explique l'élu. Comme Emmanuel, il faut "éviter de laisser des objets visibles dans son véhicule". Pas sûr que cela suffise aux habitants du centre-ville.

loading