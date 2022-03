Braquage dans un tabac du Pouzin : l'ancien maire tombe nez à nez avec les voleurs

Un tabac-presse du Pouzin a été braqué ce dimanche matin peu après 7h30. Quatre individus armés sont entrés cagoulés et vêtus de noir dans le commerce pour voler des cartouches de cigarettes et le fond de caisse.

Ce dimanche matin, l’ancien maire du Pouzin, Alain Martin sort du tabac-presse de la commune. Il tombe nez à nez face aux malfaiteurs. Ils sont armés et extrêmement virulents. À l'intérieur de l'établissement, il y a la propriétaire et quelques clients. "Ce n'était pas des rigolos. Ils étaient là pour faire du mal" affirme l'ancien élu. Alain Martin a même reçu un coup de crosse du fusil à pompe de la part de l'un des malfaiteurs.

"C'est honteux de voir ça ! À un moment je me suis dit, je ne peux pas laisser faire ça mais en même temps, leur fusil aurait pu être chargé. On ne sait pas ! Ils sont capables de tuer et de s'enfuir après sans scrupule", poursuit Alain Martin. À l'intérieur, un client est allongé au sol. La propriétaire et les personnes présentes dans le tabac-presse sont dans un coin et sont priées de rester tranquille.

Selon, l'ancien maire de 76 ans, ils ont ensuite pris la fuite en direction de Loriol. Il n'y a pas eu de blessé. Le véhicule des voleurs a été retrouvé sur la route départementale 104 entre le Pouzin et Loriol-sur-Drôme.