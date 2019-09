Vol, alcool et rébellion ce jeudi soir à Beaune

Beaune, France

Il était sans doute ivre, cet habitant de Chassagne doit maintenant expliquer ses agissements devant le parquet. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un bar du centre-ville de Beaune et sans doute bien "éméché", il commence par tenter de dérober le téléphone portable d'un autre client. La police est appelée et là tout se précipite. Cet homme de 36 ans s’énerve et s'en prend aux policiers.

Coup de boule

Violence verbale, tout d'abord puis physique; alors que les forces de l'ordre tentent de le faire entrer dans le fourgon, l'individu assène un coup de tête à un policier, un peu plus tard, à l'hôpital il donnera des coups de pieds à un autre policier.