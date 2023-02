Vol avec une machette à Caen : un étudiant de 21 ans condamné à trois ans de prison ferme

Le vol à main armé s'est produit en plein centre-ville de Caen vendredi 24 février 2023. Le suspect, armé d'une machette, a réussi à s'emparer de quatre smartphones et de 250 euros en liquide. Il a été interpellé juste après les faits par des policiers municipaux. Présenté hier au tribunal correctionnel de Caen à l'issue de sa garde à vue, il a été jugé en comparution immédiate et condamné à quatre ans de prison, dont trois ans ferme.

Il s'agit d'un jeune étudiant marocain de 21 ans, en décrochage scolaire et en rupture sociale, qui cohabitait avec son ex-copine, mais ne lui payait plus le loyer, qui s'adonnait aux paris en ligne et qui se dit en proie à des problèmes psychiatriques. Dans le box face au tribunal, il peine à expliquer son geste. "Je ne voulais pas faire mal, juste peur, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là" chuchote-t-il à l'oreille de l'interprète qui traduit ces propos.

Mais en face, ce sont deux personnes encore secouées par ce qu'elles ont vécu qui racontent. Le gérant et le salarié du magasin, qui ont vu débouler un homme casqué, tout de noir vêtu et armé d'une machette en pleine matinée. "Fort heureusement il n'y avait qu'un seul client, expliquent-ils, imaginez s'il y avait une famille avec des enfants !" Le client présent a pu sortir rapidement , ainsi que le salarié. Le gérant, resté seul avec l'agresseur, lui a lancé les clés des vitrines. L'homme s'est emparé de quatre iPhone, et a ensuite demandé la caisse et menaçant avec sa lame. Le gérant a été blessé aux bras en se protégeant le visage.

"Ce sont des faits très graves, qui auraient pu vous conduire devant une cour d'assises" rappelle la présidente du tribunal. Le tribunal qui suit les réquisitions du ministère public et le condamne à quatre ans de prison ferme, dont un avec sursis. L'homme retourne donc en prison, avec notamment l'obligation de se soigner et d'indemniser ses victimes. Il devra verser 1500 euros au salarié pour le préjudice moral, Le montant de l'indemnisation pour le gérant a été renvoyé à une future audience, le temps d'évaluer notamment le préjudice commercial.