Vol avec violence au Mans, l'un des agresseurs était le voisin de l'immeuble

Le Mans, France

Jugés vendredi en comparution immédiate, deux jeunes manceaux de 18 ans ont été condamnés à des peines de 10 et 5 mois de prison ferme hier par le tribunal du Mans pour vol avec violence.

Dans la nuit du 10 au 11 novembre dans le quartier des Sources au sud du Mans, entre quatre et six jeunes sont entrés de force au domicile d'un jeune couple vivant au rez de chaussé d'un immeuble. Ils ont dérobé leur scooter électrique et un téléphone portable. Les policiers n'ont pu mettre la main que sur deux des agresseurs. Ces derniers chevauchaient le scooter volé sans casque dans la rue à une centaine de mètres de là. L'un d'eux n'est ni plus ni moins qu'un voisin de l'immeuble

Des coups de pied, des coups de poing mais aussi des coups de planches

La victime, Audrey, est formelle, elle a reconnu son voisin du troisième étage. Alertée par les cris de son petit ami, la jeune femme déboule dans le salon. Son compagnon est au sol, roué de coups par plusieurs individus en capuche et cagoule. Des coups de pieds, des coups de poings mais aussi des coups de planche en bois qui se trouvaient dans l'appartement.

Audrey se jette alors sur les agresseurs et parvient à arracher le tissu qui dissimulait le visage de son voisin. Elle aussi a été violentée, comme en témoigne le coquard encore visible à l’œil le jour de l'audience. Elle s'en tirera avec un jour d'ITT et son petit ami avec trois.

Les prévenus nient les faits de violence

A la barre, le prévenu dément avoir participé aux violences. "J'étais au niveau de l’ascenseur. J'ai juste laissé les petits du quartier faire le taf et je les ai juste aidés à sortir le scooter de l'appartement", lance-t-il nonchalamment. "C'est des mensonges, tout le monde est rentré dans l'appartement, répond la jeune femme outrée, j'ai cru que mon copain allait mourir!"

Les victimes redoutent les représailles

Depuis, le jeune couple redoute les représailles et se barricade la nuit pour dormir. En prévention, les agents de sécurité du tribunal ont relevé l'identité des amis venus soutenir les agresseurs pendant le procès. A leur sortie de prison, ces derniers ont l'interdiction de paraître dans la rue où se sont déroulés le faits ou encore d'entrer en contact avec les victimes.