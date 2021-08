Soupçonné d'avoir volé des vacanciers du littoral de l'Hérault, il est placé en détention provisoire

C'est une vacancière d'un camping de Marseillan qui retourne tranquillement vers son mobil-home, le 28 juillet. En arrivant, elle surprend un homme qui en sort. Il prend la fuite, la bouscule et lui met même un coup au niveau du ventre. Les gendarmes de l'Hérault racontent sur leur page Facebook que son amie se lance alors à sa poursuite en criant : "Au voleur !", ce qui alerte un agent de sécurité du camping.

Ce dernier est menacé par le fuyard armé d'un tesson de bouteille dans une main et d'une paire de ciseaux dans l'autre. Des renforts arrivent et l'homme de 33 ans est finalement maitrisé au sol, le temps que les gendarmes arrivent. Sur lui, ils saisiront de nombreux objets volés, notamment des bijoux et des smartphones, et plus de 1.000 euros en liquide.

Au total, 12 victimes se sont faites connaitre auprès des gendarmes. Deux jours plus tard, l'homme originaire de Martigues (Bouches-du-Rhône) a été placé en détention provisoire. Il sera jugé début septembre.

"Prenez soin de bien ranger vos effets de valeurs, les laisser à la vue de tous peut susciter l’attention de certains" rappellent les gendarmes.