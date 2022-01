Vol chez Rossignol à Saint Etienne de Saint Geoirs

Dans la nuit de lundi a mardi, l'entrepôt du fabriquant de ski Rossignol situé à Saint Etienne de Saint Geoirs a été attaqué par une dizaine de braqueurs qui sont repartis avec des vêtements et du matériel de ski, pour un montant évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme l'a révélé ce mercredi, le Dauphiné Libéré dans ses colonnes.

L'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Saint Marcellin. Les malfaiteurs ont neutralisé le vigile chargé de la sécurité, sans exercer de violence physique. L'agent a été contraint de désactiver l'alarme et les voleurs sont carrément rentrés dans l'entrepôt avec leurs voitures pour charger plus rapidement leur butin

Contrat

Les malfrats agissaient visiblement pour un commanditaire. Le matériel sera sans doute revendu sur le marché noir ou à l'étranger. Il faut dire qu'en ce moment, à cause de la crise sanitaire, le matériel de ski et de montagne est parfois en rupture de stock et la saison d'hiver bat son plein. La demande est donc là et est clients aussi.

Le groupe Rossignol a bien sûr déposé plainte mais s'est refusé à tout commentaire, arguant qu'une enquête de gendarmerie était en cours. C'est la première fois qu'il subit un tel cambriolage.