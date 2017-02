Isère : des armes et des munitions volées à une patrouille Sentinelle à La Verpillière

Un important dispositif de gendarmerie a été mis en place tout ce jeudi après-midi sur le secteur de La Verpillière (Isère). Dispositif après un vol d'armes et de munitions de militaires sur le parking d'un fast-food.

Des armes ont été volées jeudi après-midi dans un véhicule stationné sur le parking du Mc Donald's de La Verpillière (Isère). Les faits se sont déroulés vers 13h30 et, selon nos informations, le vol a été commis dans un véhicule militaire de l'opération Sentinelle. Ces soldats ont été déployés partout en France au lendemain des attentats de janvier 2015. Le fourgon est blanc et rien n'indiquait donc qu'il appartenait à l'armée et que des armes y étaient transportées. Toujours selon nos informations, deux fusils d'assaut ont été dérobés ainsi que des munitions ne pouvant servir à ces fusils d'assaut. Il s'agit de munitions pour pistolet automatique 9 mm . Les 3 militaires, qui appartiennent au 4e régiment de chasseurs de Gap, revenaient de mission et étaient à priori en pause déjeuner.

Une voiture retrouvée à Villefontaine mais pas les armes

Forcément, dans la foulée, un important dispositif de recherche a été déclenché avec plusieurs dizaines de gendarmes. Un hélicoptère a également été engagé. Les recherches se sont concentrées sur les ex-villes nouvelles de La Verpillière, l'Isle-d'Abeau et Villefontaine. C'est sur cette dernière commune, quartier des Fougères, que la voiture des malfaiteurs a été retrouvée peu avant 17 heures. Précisément allée Mackenzie.

Des opérations de filtrage étaient en cours aux abords en fin d'après-midi et, selon un élu, les gendarmes ont raccompagné jusqu'à la porte de chez eux des habitants du quartier. Ils rentraient du travail, certains venaient de récupérer les enfants à l'école. Vers 18h45, toujours selon cet élu, les familles de l'allée Mackenzie étaient à l'abri chez elles avec la consigne de ne pas quitter leur domicile. Une équipe spécialisée venait d'arriver sur place prête à "visiter" le véhicule des malfaiteurs. Les armes dérobées n'ont pas été retrouvées et le petit utilitaire a quitté le quartier sur un camion-plateau vers 19h25.

La direction de l'enquête a été confiée par le parquet de Vienne à la section de recherches de Grenoble. Cette enquête se poursuit bien évidemment pour tenter de mettre la main sur les armes et les malfaiteurs. En l'état, la piste terroriste est exclue.