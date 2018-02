Loudun, France

Deux semaines après le vol d'un avion sur l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne, les gendarmes ont enfin l'identité du voleur. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans. C'est le père du pilote qui averti les gendarmes.

Il est mis sur la piste de son fils, suite à un vol de chéquier. "Mon fils, Nicolas, a volé le chéquier de sa grand-mère, et j'ai vu qu'il s'était payé avec, une vingtaine d'heures de cours dans un aéroclub vendéen. J'ai tenté de le joindre pour qu'il m'explique pourquoi et j'ai même encouragé la grand-mère a porté plainte contre son petit fils, car je n'accepte pas ses choses-là", raconte le père, Sébastien Retailleau. Le voleur est le neveu de Bruno Retailleau, cadre du parti Les Républicains et porte-parole de François Fillon, lors de la campagne présidentielle.

"Immédiatement, je me suis dit, c'est Nicolas", Sébastien Retailleau

Quelques jours plus tard, il apprend par un ami que son fils est à Loudun. Rien d'étonnant, le jeune homme connaît bien la commune pour y avoir fait quelques tours d'avion avec son père, étant petit. Sauf que la suite fait déchanter le papa. "Mon ami me montre un article de France Bleu, mentionnant le vol des deux aéronefs, et là, immédiatement, je me suis dit, c'est Nicolas."

Le fils suivi à l'hôpital de Monaco pour des troubles psychologiques

Sébastien Retailleau contacte son fils, qui lui répond par 2 textos plutôt explicites. Au début, c'est le soulagement. Dans cette histoire personne n'est blessé ou pire encore, tué, alors que Nicolas n'a pas de formation de pilote. Puis vient le temps de la réflexion. Sébastien Retailleau dénonce son fils à la gendarmerie.

"Juste après, je reçois un appel de l'hôpital de Monaco. On me dit que mon fils a été retrouvé inconscient dans les rues, puis admis en soins psychiatriques." Il y restera encore une semaine avant d'être entendu.