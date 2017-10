Vol d'huîtres sur le Bassin d'Arcachon : une collecte solidaire pour aider la victime

Après le vol record de 7 tonnes d'huîtres il y a 10 jours en face du village de Piraillan, la solidarité des ostréiculteurs s'est mise en marche. Les professionnels donnent des huîtres pour venir en aide à la victime.

Le vol record de 7 tonnes d'huîtres sur le parc d'un jeune ostréiculteur de Gujan-Mestras a marqué les esprits. Depuis samedi dernier ses collègues ont décidé de l'aider. Une collecte d'huîtres est donc organisée. Objectif : réunir au moins 3 tonnes de coquillages et les donner à celui qui a perdu en une nuit la moitié de sa production annuelle.

Le préjudice est estimé à 40.000 euros et malheureusement sur leurs parcs les huîtres ne peuvent pas être assurées. Cet élan de générosité devrait permettre au jeune ostréiculteur de ne pas couler financièrement.

Si on ne fait rien il n'aura plus aucun stock d'ici la fin du mois. On doit se serrer les coudes, montrer que la profession est solidaire. — Frédéric Bonnieu, l'un des donateurs