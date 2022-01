Vol d'identité : un Drômois reçoit 380 PV en deux mois

L'homme originaire de Saint-Vallier vit un enfer depuis 2020 ! Après avoir perdu ses papiers un ou des malfaiteurs s'en emparent et créent deux sociétés fictives au nom du Drômois à son insu. Ces entreprises disposent d'une flotte d'une quarantaine de voitures. C'est avec ces véhicules, que plusieurs fois le ou les conducteurs en excès de vitesse sont flashés et reçoivent une contravention. Les amendes non réglées sont arrivées chez l'habitant de Saint-Vallier. Depuis le mois de novembre 2021, il en a reçu 383 ! Cela représente au moins 55.000 euros. Un calvaire car l'homme est obligé de tout contester.

Des vols de plus en plus fréquents

Dans une autre affaire, plus de 60 français dont 31 Drômois sont flashés pour des excès de vitesse ou des feux rouges non respectés. Ils ont utilisé les données d'identité d'une Parisienne entre décembre 2018 et août 2019 pour faire passer leurs amendes et leurs points sur son compte. Les Officiers du Ministère Public de Valence ont pu identifier les 31 drômois et les ont auditionnés. Le système est bien organisé : les données de la victime se retrouvent sur internet.

Des Drômois verbalisés contactent un escroc sur internet, ils lui versent parfois jusqu'à 500 euros. Le tarif varie en fonction du nombre de points perdus. Le malfaiteur transmet l'identité de la victime et la désigne comme étant la conductrice au moment de l'infraction. Les contrevenants contestent leur procès-verbal, indiquant qu'ils avaient prêté la voiture à la personne et transmettent, date de naissance, numéro du permis de conduire de la personne volée.

Une Parisienne avait oublié son portefeuille à Valence

En décembre 2018, la victime se rend à Valence, elle loue une voiture à une société. Dans cette même voiture, elle oublie son portefeuille. Elle se souvient : "je m'en suis aperçue très vite, j'ai appelé la société pour qu'elle me renvoie mon portefeuille, ce qu'elle a fait 48 heures plus tard mais entre-temps quelqu'un a fait une photocopie de mes papiers. Je pense que l'escroquerie a démarré comme ça."

Cette femme, médecin à Paris a vécu un calvaire : "c'était horrible car un an plus tard, j'ai reçu un avis à tiers-détenteur : j'avais 15.000 euros de dettes ! Je ne comprenais rien car je n'avais reçu aucune amende jusqu'ici. Je ne les ai pas reçu les unes après les autres. J'ai appris tout ça d'un coup par ma banque qui a immédiatement bloqué mon argent".

Les fausses désignations risquent de coûter cher

Face à cette recrudescence de fausses désignations, Noël Fayet directeur départemental de la sécurité publique de la Drôme prévient que les réquisitions pour les amendes de 90 euros passeront à 450 euros et pour celles de 135 euros à 750 euros. Ils s'exposent également à des peines correctionnelles.