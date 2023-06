Vol d'outillage revendu sur Internet : appel aux victimes

Les gendarmes de Brest constatent depuis le début de l'année, de plus en plus de vols d'outillage, des outils volés dans des entreprises du bâtiment.

Ils ont passé au peigne fin plus de 300 annonces sur les sites internet de ventes, et ont fini par vérifier les annonces d'un habitant de Milizac, dans le nord Finistère, qui propose "régulièrement de l'outillage portatif" sur les sites spécialisés et les réseaux sociaux.

L'homme de 45 ans a été interpellé, jugé sur reconnaissance préalable de culpabilité, et condamné à 14 mois de prison ferme. Il est incarcéré à Brest.

Les gendarmes ont évalué le chiffre d'affaires à 77.000 euros sur l'année écoulée. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé "un grand nombre d'outils électroportatifs, de mallettes et outils divers sur sa propriété", provenant de 45 méfaits. Au total, 141 outils ont été retrouvés et l'enquête se poursuit pour retrouver les victimes.

Si vous êtes concernés, vous pouvez contacter la brigade de recherches de Brest au 02 98 42 62 76