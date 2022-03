La police de Limoges a arrêté trois hommes d'une vingtaine d'années, lundi dernier, après l'appel d'un habitant de la rue Aristide Briand. Il a découvert ces trois individus dans son pavillon et dans son jardin. Ivres, ces derniers ont vandalisé des voitures après avoir pris la fuite dans la rue.

Intrusion dans un pavillon et voitures vandalisées : trois individus interpellés à Limoges

La police de Limoges a interpellé trois individus, lundi soir dernier, après avoir été appelé par un habitant de la rue Aristide Briand, sur les hauteurs de la gare des Bénédictins. L'homme venait de mettre en fuite trois hommes qui avaient pénétré dans son pavillon et dans son jardin par effraction, dérobant notamment un vélo électrique à l'extérieur de la maison.

Ils prennent deux voiture pour des trempolines

Grâce au signalement du propriétaire, les agents de la brigade canine légère ont pu rapidement repérer les trois suspects plus loin dans la rue. Leur déambulation n'était pas passée inaperçue : nombreuses poubelles renversées sur les trottoirs et, surtout, voitures vandalisées au passage. Les trois hommes d'une vingtaine d'années, en état d'ébriété avancé, avaient sauté sur deux véhicules en stationnement. Leur petit jeu de trempoline a fortement endommagé les voitures : toit enfoncé de traces de pas pour l'une, capot enfoncé et pare-brise explosé pour l'autre.

L'un des individus - déjà connu et condamné pour des fais similaires - comparaîtra en juin prochain devant la justice. Les deux autres ont été laissés libres sans poursuites.