Deux Belfortains d'une quarantaine d'années ont été condamnés ce mardi à six mois de prison ferme chacun. Début octobre, ils avaient dérobé dans la cave d'une copropriété à Belfort 51 bouteilles de vin, dont un Château Petrus.

Vol de 51 bouteilles de vin à Belfort : six mois de prison ferme pour les deux cambrioleurs

Belfort, France

Deux Belfortains de 40 et 42 ans ont été condamnés ce mardi à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Belfort, pour tentative de vol et vol par effraction. Dans la nuit du 3 au 4 octobre derniers, ils s'introduisent dans une cave d'une copropriété de Belfort. Ils en repartent avec 51 bouteilles de vin.

Une dizaine de bouteilles toujours dans la nature

La plupart de ces bouteilles ont été retrouvées par la police mais certaines manqueraient à l'appel. Selon le propriétaire, il manquerait à ce jour moins d'une dizaine de bouteilles pour un montant estimé à 4.000 euros. La victime déplore, entre autres, la disparition d'un Château Petrus (dont on ne connaît pas l'année) et d'un Saint-Emilion Cheval blanc.

Les auteurs des faits sont des multirécidivistes : l'un avait déjà été condamné 8 fois par le passé, l'autre avait 17 mentions à son casier judiciaire. L'un des deux hommes était d'ailleurs sorti de prison quatre jours avant les faits. La justice fixera en février prochain le montant du préjudice pour la victime.