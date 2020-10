Un homme a été arrêté et placé en détention provisoire à Poitiers ce samedi. Il est accusé de recel de vol et de cambriolages.

Vol de bijoux à Lusignan : un homme de 30 ans arrêté et placé en détention provisoire

La police de Poitiers a procédé, ce samedi, à l'arrestation d'un homme de 30 ans dans le cadre d'une enquête pour recel de vol et cambriolages aux alentours de Lusignan (Vienne). Pour l'heure, deux victimes de ces vols sont à déplorer. La plupart des objets dérobés sont des bijoux.

L'homme arrêté possède des bijoux volés... est-il le voleur ?

L'homme, d'origine tunisienne, a été placé en détention provisoire et sera jugé lundi en comparution immédiate au tribunal de Poitiers. Il a été présenté aux magistrats ce samedi après avoir été pris en flagrant délit de recel et a demandé à être placé à la maison d'arrêt de Vivonne, et ce, en attendant la comparution immédiate.

La question qui se pose désormais, c'est de savoir si l'homme interpellé est l'auteur des vols.