Vol de bluets dans les Vosges : "Ça devient un petit fruit précieux", selon un représentant des producteurs

Vosges, France

Le bluet des Vosges - nom des myrtilles cultivées dans le massif - arrive à maturité et suscite des convoitises. Une centaine de kilos au total ont été dérobés à deux reprises ces derniers jours à un producteur de Saint-Michel-sur-Meurthe alors qu'il effectue sa première récolte. Ses arbustes sont pourtant protégés par un grillage.

Vendu entre 8 et 10€ le kilo, le bluet devient "un petit fruit précieux" selon Lionel Ehrhart, président de Bleu Vert Vosges. L'association regroupe une quarantaine de producteurs de petits fruits et plantes médicinales dans le massif. "Ce sont des événements qui restent rares mais avec la valeur du bluet, on s'attend à ce qu'il y ait plus de méfaits comme ceux-là", explique-t-il. "Il y a une véritable demande des consommateurs d'acheter de la myrtille française".

Si on veut vraiment quelque chose qui ait du goût, on reste sur des produits typés et les Vosges restent emblématiques de la myrtille - Lionel Ehrahrt, président de Bleu Vert Vosges

Les producteurs sont-ils démunis ? "Les parcelles sont souvent bien protégées mais ça n'empêche pas les intrusions", souligne Lionel Ehrhart. "Il faut avertir l'ensemble des producteurs de manière à ce qu'ils soient vigilants. Ça fait toujours mal au ventre de voir des fruits pillés chez un jeune agriculteur qui commence à s'installer".

Le producteur, victime des vols de bluets, a porté plainte. Il envisage d'installer des caméras dans ses parcelles.