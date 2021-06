Vol de câbles de cuivre : 180 foyers de Haute-Saône privés de téléphone et d'internet

180 lignes téléphoniques à Lieffrans, Bourguignon-lès-La-Charité et Frétigney-et-Velloreille sont privées de tonalité depuis vendredi. Dans la nuit, des voleurs de cuivre ont arraché deux longueurs de 300 mètres de câbles multipaires. C'est le troisième vol en un an au même endroit.

Les habitants de trois villages de Haute-Saône entre Vesoul et Gray sont privés de téléphone et d'internet jusqu'à mardi à cause d'un vol de câble téléphonique en cuivre.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des voleurs de cuivre ont sectionné deux gros câbles de plus de deux cm de diamètre, ont arraché 300 mètres de longueur qu'ils ont enroulé sur un touret. Des voleurs professionnels avec un camion et tout l'équipement, ils ont agi de nuit en rase campagne.

Ce vol concerne environ 180 lignes :

une trentaine à Lieffrans

une soixantaine à Bourguignon-lès-La-Charité

environ 90 lignes à Frétigney-et-Velloreille

C'est le troisième vol en un an exactement au même endroit et avec la même méthode.

La trappe grande ouverte

Olivier Corberand, le maire de Lieffrans a constaté tôt le matin qu'il n'avait ni téléphone ni internet. Au début il pensait que cela venait de chez lui, mais quand il a su que les voisins avaient le même problème, il a de suite pensé au câble coupé. Car c'est la troisième fois que cela arrive en un an, exactement au même endroit : "Quand j'ai vu que le problème ne venait pas que de chez moi, j'ai pris le vélo. Je suis allé voir le long de la route où il y a une trappe, justement, où passent les câbles. Là bas, la trappe était grande ouverte et le câble était manquant".

Des impacts économiques

Magali, qui tient un salon de coiffure en face de la mairie, a eu très peu d'appels vendredi matin, pourtant la fin de semaine est en général chargée en prise de rendez-vous, c'est une perte économique.

"Disons, qu'un vendredi c'est embêtant parce que c'est le jour où je prends le plus de rendez vous, au moins pour aujourd'hui et demain. Et puis, pour les autres jours de la semaine prochaine, mes clients vont penser que je suis en vacances, que je ne réponds pas au téléphone".

Le salon de coiffure chez Magali à Fretigney-et-Velloreille © Radio France - Jean-François Fernandez

Au périscolaire, cela a été très complique. En général, les parents préviennent avant 9h par téléphone quand leur enfant mange à la cantine. Sans inscription, il est impossible d'orienter les enfants vers la cantine, et certains pourraient se retrouver seuls sur l'heure de midi.

Fretigney-et-Velloreille, le périscolaire © Radio France - Jean-François Fernandez

Les entreprises de la commune sont coupées de leurs clients, c'est le cas de l'entreprise Mischler spécialisée dans les automatismes de fermetures, l'entreprise compte 90 salariés.

Fretigney-et-Velloreille, l'entreprise Mischler © Radio France - Jean-François Fernandez

L'entreprise de transports Malherbe, privée de ligne téléphonique et d'internet, ne peut plus prendre des commandes ou contacter ses clients.

Fretigney-et-Velloreille, l'entreprise de transport routier Malherbe © Radio France - Jean-François Fernandez

Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait trois fois en même pas un an. - Nicole Milési, maire de Fretigney-et-Velloreille

Les maires de communes concernées demandent à Orange de sécuriser les trappes d'accès, impossible répond Cyprien Matéos directeur régional de Orange, car même soudées les trappes sont vandalisées.

Fretigney-et-Velloreille, la mairie © Radio France - Jean-François Fernandez

Nicolle Milési, maire de Fretigney-et-Velloreille explique que cela a un impact sur tout le monde dans les communes, les familles mais aussi les entreprises : "Vous avez toutes les personnes qui sont en télétravail. Vous avez également l'internet qui est impacté. Donc ça pose un réel problème aujourd'hui. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Ça fait trois fois en même pas un an, donc c'est très compliqué. Pour Orange, on va quand même leur demander de sécuriser leurs trappes parce qu'on ne peut pas prendre le risque que ça recommence à nouveau dans six mois".

A cela il fait ajouter la "présence verte", une alarme que les personnes âgées isolées déclenchent en cas de problème, le système passe par la ligne téléphonique.

Une convention signée au niveau national début mars 2021 avec les opérateurs prévoit par exemple des alarmes automatiques qui permettent d'envoyer une patrouille à la première coupure. Arracher le câble et l'enrouler après l'avoir coupé demande au minimum 20 à 30 minutes. Sur les secteurs où les vols sont fréquents, un déclanchement d'alarme à la première coupure de ligne téléphonique permet d'envoyer une patrouille, qui pourrait être sur place avant la fin des opérations de vandalisme. Depuis le début de l'année, on compte en France 130 actes de vandalisme sur des équipements téléphoniques.

Retour à la normale pour mardi soir au plus tard

Cyprien Matéos directeur régional d'Orange en Franche-Comté explique qu'un câble de 224 paires (c'est à dire avec 448 fils de cuivre à l'intérieur) c'est un gros câble, qui n'est pas en réserve. En général, lors de travaux, ces gros câbles sont commandés pour les chantiers. Là, il a fallu dans l'urgence trouver au plus proche en France un touret de câble 224 paires avec une longueur suffisante pour remplacer les 2 x 300 mètres arrachés. Avec le week-end cela complique les choses.

Dès que le câble sera sur place, les équipes de techniciens d'Orange vont devoir faire le travail inverse, c'est à dire repasser dans les fourreaux les 2 câbles sur une longueur de 300 mètres. Et ensuite, une à une il faudra refaire la connexion de chaque fil de cuivre. Aux deux extrémités il va dont falloir faire 2 x 448 connexions, ce qui au total fera 896 connexions !

Un travail fastidieux qui devrait permettre un rétablissement des lignes au plus tard mardi soir.