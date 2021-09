Vol de câbles en cuivre à Lindry : au moins 70% des habitants privés de téléphonie fixe et d'internet

Si vous habitez Lindry vous rencontrez sans doute des problèmes avec internet ou votre téléphone fixe. En cause : un vol de câbles dans la nuit dans la soirée de ce vendredi 4 septembre. Pas de réparation avant lundi, au plus tôt selon Orange.

Orange déplore le vol d'au moins 300 mètres de câbles en cuivre entre Charbuy et Lindry. La panne ne peut pas être réparée avant lundi, au plus tôt.(photo d'illustration)

Impossible de se connecter à internet ou bien de passer un coup de téléphone à partir de votre téléphone fixe ? Si vous habitez à Lindry c'est normal. Selon le Maire Mickaël Taton, la panne concerne 70% des habitants de la commune. La faute à un nouveau vol de câbles dans la soirée de ce vendredi 4 septembre.

Deuxième vol de l'année, au même endroit, selon le maire

Le vol a probablement eu lieu en fin de soirée vers 22 heures 30, 23 heures vendredi 4 septembre. En effet, alors que le conseil municipal touche à sa fin internet se coupe brusquement raconte le maire de Lindry, Mickaël Taton. Selon lui, c'est un de ses administrés qui donne l'alerte ce samedi 5 septembre au matin. Il constate que les installations d'Orange ont été forcées sur la route entre Lindry et Charbuy. L'édile dit avoir fait le nécessaire auprès d'Orange pour que la panne soit réparée le plus vite possible. Il est d'autant plus énervé que c'est la deuxième fois dans l'année que cette installation est vandalisée. Le vol précédent a concerné, selon Mickaël Taton, quelques 1200 mètres de câbles.

Pas de réparation avant lundi au plus tôt selon Orange

Cette fois, selon Orange, c'est à minima 300 mètres qui ont été dérobés. Le câble dessert Lindry et peut alimenter en internet et téléphonie fixe jusqu'à 500 foyers. Quelque soit votre opérateur vous pouvez être concerné. Le câble sert en effet à distribuer le réseau Orange, Sfr ou encore Bouygues. Selon l'opérateur historique, des techniciens se sont rendus sur place ce samedi pour sécuriser le site. Une équipe va être engagée lundi à la première heure pour réparer. Cependant, Orange prévient : la durée de la réparation va dépendre de la longueur de câble volée et de sa disponibilité à Auxerre ou Dijon.

Orange va porter plainte.