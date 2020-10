Le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné ce vendredi trois hommes à des amendes et des peines d’intérêt général. Ils étaient jugés pour avoir volé une centaine de canards l'hiver dernier.

Vol de canards dans la Somme : amende et peine d’intérêt général pour les trois prévenus

Trois Samariens ont été condamnés ce vendredi à des amendes et des peines d’intérêt général par le tribunal judiciaire d'Amiens. Ils étaient jugés pour avoir volé une centaine de canards l'hiver dernier dans deux communes de la Picardie maritime, à Cayeux-sur-mer et Noyelles-sur-mer. Les canards volés étaient des canards appelants, élevés spécialement pour attirer du gibier sauvage.

L'un des condamnés avait l'habitude de louer une hutte à Noyelle-sur-Mer. Mais il était peu satisfait de son cheptel de canards appelant. Ceux de son voisin de hutte lui semblaient de meilleure qualité. "On les entendait chanter" explique-t-il à la barre. C'est ainsi qu'il a commencé à en voler chez ce chasseur, avec qui par ailleurs, il avait déjà eu différent. Les deux autre prévenus, son beau-frère et un ami, participent aussi à ces enlèvements. Ensemble il ont volé une centaine de canards sur cinq élevages, entre décembre et mars derniers

Des canards morts peu après avoir été enlevés

De nuit, ils cassent les volières et embarquent les canards dans des sacs. Les propriétaires qui retrouvent l'enclos vide sont choqués. A l'audience, les victimes disent ne pas comprendre ces vols, qui n'ont rien rapporté à leurs auteurs. A cause du stress et des blessures lors du transport, les canards sont morts peu de temps après le vol.

Une autre victime explique à la juge tout le travail d'élever des bons appelants, de les sectionner, année après année, pour bien les faire siffler. "Les efforts de quinze ans ont été anéantis en quelques secondes" dit-il. Il recevront chacun quelques centaines d'euros en guise de dédommagement. En plus de leur peine, les trois condamnés ne pourront pas porter d'arme pendant un an.