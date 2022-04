Vol de carburant en Mayenne : 4 individus interpellés, 150 litres de fioul découverts chez eux

Ce mercredi vers 23 heures 30, le centre d'opérations et de renseignements de la gendarmerie de la Mayenne a été alerté par un riverain d'allers-et-venues suspects d'individus transportant des bidons de carburant à Château-Gontier-sur-Mayenne. Les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Laval sont donc immédiatement intervenus. Sur place et grâce aux renseignements fournis par le témoin, les gendarmes ont découvert un véhicule utilisé par les auteurs stationné dans un quartier résidentiel de Château-Gontier-sur-Mayenne sans ses occupants.

Les gendarmes ont alors démarré une surveillance discrète. Peu de temps après, quatre individus sont sortis d'une habitation et ont tenté de remonter à bord. C'est à ce moment précis qu'ont eu lieu les interpellations, avec l'aide des gendarmes du PSIG de Château-Gontier-sur-Mayenne et des communautés de brigades de Château-Gontier-sur-Mayenne et de Craon.

150 litres de fioul découverts

Placés en garde-à-vue, les mis en cause ont reconnu avoir dérobé ce carburant qu'ils destinaient à la revente. Lors des perquisitions, les autorités ont mis la main sur plus de 150 litres de fioul, provenant de la cuve d'une maison isolée de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les quatre personnes font l'objet d'une convocation au tribunal judiciaire de Laval pour le 25 mai 2022.