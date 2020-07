Vol de carburants : La gendarmerie met en garde dans la Manche

Le vol de carburant est un phénomène qui prend de l’ampleur ces derniers mois dans la Manche. Depuis le début de l’année 2020, la gendarmerie de la Manche a recensé 35 faits pour un total de 10 380 litres dérobés, le gazole étant le carburant le plus prisé par les voleurs. S’agissant des cibles, ce sont les poids-lourds qui sont les plus visés, suivis par les véhicules de particuliers, les bus, les utilitaires et les cuves, notamment sur les exploitations agricoles. Un vol a également été perpétré dans un bateau.

Les gendarmes précisent qu'il n’y a pas de secteur du département qui soit plus particulièrement concerné qu’un autre et attribuent ces différents vols à des auteurs différents. Pour le colonel Cyril Piat, commandant de la Gendarmerie de la Manche, "il peut s'agir d'individus volant le carburant pour leur usage personnel ou bien dans le but de l'échanger dans le cadre de trafic notamment de stupéfiant".

Des conseils pour réduire les risques

Si les parades sont difficiles à mettre en oeuvre, notamment pour les véhicules stationnés sur la voie publique, la gendarmerie donne un certain nombre de conseils notamment aux entreprises. Parmi les suggestions, celle de faire les pleins des réservoirs des véhicules le lundi matin plutôt que le vendredi soir et laisser les réservoirs vides ou partiellement vides le week-end. Les parkings peuvent également être équipés d'éclairages par détection de présence, voire de vidéo-protection. Enfin, un véhicule stationné de tel manière que le réservoir soit visible depuis la voie publique aura moins de chance d'être choisi par un "spécialiste su siphonnage".