Trois chèvres et un mouton volés au Super U d'Arnage

Le weekend du 6 et 7 août, trois chèvres et un mouton, qui occupaient l'éco-pâturage derrière le Super U d'Arnage (Sarthe) ont été volés. L'une des chèvres a été retrouvée au Mans, les autres sont toujours introuvables. Le magasin a déposé une plainte à la gendarmerie.

Depuis le mois de février, des chèvres et des moutons paissent sur les quatre hectares derrière le Super U d'Arnage (Sarthe). C'est de l'éco-pâturage. Mais leur tranquillité a été rompue : le lundi 8 août, les employés de la grande surface ont retrouvé les chèvres sur la rocade, leur clôture avait été sectionnée à un endroit et quatre animaux manquaient à l'appel.

Vol de chèvres

Pour le directeur du magasin, cela ne fait pas de doute : c'est un vol. Selon lui, les chèvres et moutons se déplaçant en troupeau, les trois chèvres et le mouton disparus n'auraient pas pu s'éloigner et s'égarer. Et ce, d'autant plus qu'une des chèvres a été retrouvée dans un quartier du Mans, soit à plus de 10 kilomètres de la grande surface.

La chèvre a pu être identifiée, car tous les animaux de l'éco-pâturage sont pucés. Mais les trois autres sont toujours portés disparus. Une plainte a été déposée à la gendarmerie, explique la grande surface dans un post Facebook.