Vol de chien et de téléphones portables dans des centres commerciaux de Metz : trois suspects interpellés

Deux femmes et un homme, âgés entre 20 et 35 ans, viennent d'être interpellés pour une série de vols avec effractions, dans des centres commerciaux de Metz et ses environs. Ils sont soupçonnés d'avoir volé un chiot dans une jardinerie, mais aussi des téléphones dans un hypermarché et dans des magasins d'occasion.

Les malfrats forçaient les vitrines ou les ouvraient grâce à un code qu'ils récupéraient "de manière astucieuse", selon la police.

Le chiot jamais retrouvé

Les enquêteurs ajoutent que "quatre téléphones ont pu être récupérés et rendus à leur propriétaire. Une dizaine d'autres téléphones et le chiot n'ont pas été retrouvés".

Les suspects ont rendez-vous devant la justice en octobre prochain.