Vol de colis dans les boîtes aux lettres à Toulouse, deux hommes interpellés

C'est de saison. Les boîtes aux lettres regorgent de colis à l'approche des fêtes. Les voleurs l'ont bien compris et n'hésitent pas à se se servir directement. À Toulouse, deux voleurs ont été arrêtés vendredi dernier. Ils venaient de dérober les colis de dizaines de boîtes dans une résidence.

Ils ne se sont même pas cachés. Vendredi après-midi, vers 16h30 dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, des témoins assistent à une scène cocasse. Dans une résidence, deux hommes ont réussi à ouvrir les boîtes aux lettres et se servent allègrement, éventrant les colis à la main et prenant ce qui leur plait avec eux dans un sac en jute. Les deux compères ont fait leurs emplettes et se sont en allés.

Vol d'objets sans grande valeur

La police est alertée par un témoin qui donne un signalement très précis. Les deux voleurs sont arrêtés peu après dans le quartier. Dans le sac, pléthore d'objets de valeur moyenne : deux bouteilles de vin, une cigarette électronique, un réveil, une lampe à vélo, des vêtements, des jouets, ou encore un déguisement d'enfant. Ils avaient pu ouvrir les boîtes aux lettres grâce à une clé "pass PTT", cette clé utilisée par les facteurs.

Les deux hommes, âgés de 29 et 33 ans, sont déjà connus des services de police. Ils ont été déférés dimanche devant un juge, et devait comparaitre ces prochains jours. Quatre résidents ont déposé plainte, à ce jour.