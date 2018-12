Vol de colis, de chèques-cadeaux : à l'approche des fêtes, la police appelle à la vigilance

Saint-Étienne, France

Un appel à la vigilance de la police de Saint-Étienne après un vol de colis lundi 17 décembre. Trois hommes ont profité d'un arrêt un peu long d'un livreur Chronopost pour s'emparer d'un colis à l'intérieur de sa camionnette. Dans le paquet, six bouteilles de grands crus, dont un Meursault et un Nuit-Saint-Georges. Ils ont été arrêtés grâce à un signalement quelques rues plus loin. Âgés de 26, 40 et 45 ans ils ont été placés en garde à vue.

6 grands crus pour les voleurs

Selon la police, ce genre de vol devient récurrent à l'approche des fêtes. Elle lance donc un appel à la vigilance, à la fois pour les livreurs mais aussi pour les citoyens qui font leurs courses. Les malfaiteurs ciblent bien souvent les chèques-cadeaux, vacances et autres coupons faciles à dérober. Restez sur vos gardes !