Un cambriolage signé par des professionnels a eu lieu ce lundi matin à Saran, chez Gerondeau, entreprise de vente de salles de bains et climatisation. Les voleurs ont découpé les grillages puis volé près de 100.000 euros de matériel dans l'entrepôt, dont du cuivre. Ils n'ont pas été interpellés.

Vol de cuivre et de climatiseurs dans une entreprise à Saran : près de 100.000 euros de préjudice

Un "casse" spectaculaire a eu lieu ce lundi matin peu après 7h00 chez Gérondeau, à Saran au nord d'Orléans, entreprise bien connue de vente de matériaux, climatiseurs et salles de bains. De source policière, une équipe est entrée par effraction sur le site en découpant des panneaux de grillages de 2m40 de haut.

Préjudice : près de 100.000 euros

Ils ont ensuite pénétré dans l'entrepôt et pu dérober des palettes. Bilan : en plus des dégradations commises, des climatiseurs ont été volés (pour une valeur estimée à 75.000 euros) ainsi que du cuivre (plus de 20 000 euros).

Une équipe de pros"

Les policiers de la sûreté départementale ont ouvert une enquête, basée notamment sur le visionnage des caméras de vidéo-surveillance de l'entreprise. "Il s'agit d'une équipe de pros", estime un policier. Les malfaiteurs courent toujours.

Vol de cuivre le même jour à Cercottes, au nord d'Orléans

Par ailleurs, toujours ce lundi, du cuivre a également été volé à Cercottes, dans le Loiret, sur les voies SNCF, provoquant d'importants retards de trains Paris-Orléans dans l'après-midi. Une enquête de gendarmerie est ouverte. La police ne fait pas le lien entre les deux vols, à ce stade.