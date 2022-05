Vol de cuves la fromagerie Lehmann de Vieux-Charmont : cinq mois de prison pour détournement de scellés

C'est une partie d'une histoire rocambolesque qui était jugée hier par le tribunal judiciaire de Montbéliard. En aout dernier, trois cuves sont dérobées sur le parking du fromager Thierry Lehmann à Vieux Charmont. Le butin est retrouvé le soir même à Maiche et placé sous scellés dans un garage de Trevillers, non loin de Maîche.

Et c'est là que ça se corse. Le camion sous scellés est volé à son tour en octobre dans le garage de Trévillers. C'est ce détournement de scellés qui était jugé hier à Montbéliard.

"On juge la fin de l'histoire, avant le début", déplorent les avocats des deux parties. Car le vol initial, celui du 15 aout, est toujours à l'instruction. Les trois cuves en inox et en cuivre d'une valeur occasion de 35 000 € ont été dérobées sur le parking du fromager à Vieux Charmont. L'appel à témoin a permis de les localiser, très vite, sur un camp de gens du voyage à Maiche où elles sont saisies le soir même par les les gendarmes et placées sous scellées dans un garage de Trevillers.

Le fromager Thierry Lehmann espérait les retrouver au plus vite pour muscler sa production de cancoillotte. Mais six semaines plus tard, coup de théâtre, le camion et sa remorque, sont volés une deuxième fois, devant la garage de Trevillers. Le camion était stationné en bordure de route, sans avoir été verrouillé.

L'attelage est tracté par une DS4 jusqu'à Besançon puis vers la région parisienne où il disparait pour de bon dans la nature. A la barre : deux prévenus jugés pour détournement de scellés. Deux frères à l'impressionnant pédigrée, 14 et 20 condamnations à leur casier. Ils écopent tous les deux de 5 mois de prison pour ce détournement.

Reste à connaitre la décision pour le vol initial du 15 aout. C'est à ce moment là que le fromager pourra connaitre l'éventuel dédommagement qui lui sera attribué. S'il doit acheter trois cuves neuves, il devra débourser pas moins de 130 000€.