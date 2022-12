Vol de matériel médical à la polyclinique de Gentilly à Nancy, cinq ressortissants colombiens arrêtés

Le parquet de Nancy se félicite du travail de coopération avec la Belgique et le Luxembourg

Dans son communiqué ce mercredi, le parquet de Nancy se félicite d'une coopération avec les enquêteurs d'Arlon en Belgique et du Luxembourg.

Les cinq ressortissants colombiens, quatre hommes et une femme ont été arrêtés au Luxembourg à la fin du mois de novembre et placés en détention provisoire pour vols en bande organisée et associations de malfaiteurs. Remis aux autorités françaises le 5 décembre, ils sont poursuivis pour le vol du matériel médical de la polyclinique Gentilly à Nancy le 17 novembre dernier.

Un préjudice estimé à près d'un million d'euros

Parmi le matériel médical volé, "18 machines d'endoscopie à 30 000 euros pièce, pour un préjudice total estimé à près d'un million d'euros", précise le parquet de Nancy.

Les cinq personnes soupçonnées ont été localisées dans une auberge de jeunesse de Livange au Luxembourg. Toujours selon le parquet, des perquisitions dans les chambres ont " permis la découverte de sacs, valises et vêtements utilisés lors de la commission des faits et remarqués sur les images de vidéo-protection de la Polyclinique ".

Le matériel saisi en Belgique

Le matériel, lui, a été retrouvé dans des colis dans un bureau de poste à Arlon en Belgique, où il devait partir pour Bogota en Colombie.

Une information judiciaire est ouverte pour "comprendre la structure de ce groupe criminel, à apprendre plus avant leur mode opératoire et rechercher si d'autres faits de même nature sont susceptibles de leur être imputés"conclut le parquet nancéien.