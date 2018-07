Trois hommes âgés de 35 à 40 ans, ont été mis en examen pour vol et recel en bande organisée et placés en détention ce lundi à Nancy. Ils sont soupçonné d'avoir volé des relais de détonateurs militaires le 22 mai dernier dernier dans un camion stationné sur l'aire de Lesmenils entre Nancy et Metz

Nancy, France

Quelques semaines d'enquête auront suffit à retrouver la trace des voleurs dont le profil est plus proche de celui des bandit des autoroutes, spécialisés dans les vols de marchandises que de celui de terroristes radicalisés. Les policiers du SRPJ sont intervenus jeudi dernier pour procéder aux interpellations dans la banlieue de Metz. Des perquisitions ont eu lieu dans une dizaine de box, répartis tout autour de l'agglomération messine.

Véritables cavernes d'Ali Baba

Ces box servaient à y entreposer les marchandises volées, mais pour les enquêteurs il s'agissait de véritables cavernes d'Ali Baba, vins classés grand cru, chocolat de marque, vêtements et la fameuse caisse contenant les produits explosifs. Il y en avait au total pour plus de 60 000 euros de marchandises. Fort heureusement, les voleurs n'ont pas eu le temps d'écouler leur stock et notamment le matériel militaire qui a été récupéré et placé en lieu sûr. Les suspects étaient déjà connus de la justice., ils dormant aujourd'hui en prison après avoir été mis en examen pour vol et recel de vol en bande organisée.