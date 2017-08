Trois tonnes de cuivre et de plomb dérobées en Seine-Maritime

Trois tonnes de métaux dérobées à Foucarmont près de Neufchâtel-en-Bray en Seine-Maritime. Le cambriolage a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans une société de récupération de métaux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois tonnes de métaux ont été dérobées à Foucarmont près de Neufchâtel en Bray (Seine-Maritime). Le cambriolage a eu lieu dans une société de récupération de métaux. Il s'agit de cuivre et de plomb. Une belle prise quand on sait que le cuivre peut être vendu entre 3,5 et 4 euros le kilo et le plomb entre 0,70 et 1,20 euros le kilo.

Les malfaiteurs ont forcé le portail dans la nuit. Ils sont toujours recherchés par la police. Une enquête est ouverte.