Vol de nourriture à la cantine : "c'est inadmissible, mes enfants rentraient affamés" dit une parent d'élève

A Goderville, trois agents municipaux volaient à la cantine la nourriture des enfants depuis au moins 1 an. Les plaintes des parents d'élèves et des enfants se sont accumulées sur le bureau du maire. Ces femmes seront convoquées devant la justice à la fin du mois.

A la cantine de l'école de Goderville, les vols de nourriture duraient depuis au moins 1 an

A Goderville, près de Fécamp, des agents municipaux volaient la nourriture des enfants à la cantine de l'école depuis au moins 1 an. Ces trois personnes ont été arrêtées par les gendarmes en septembre et vont passer en justice à la fin du mois ainsi que devant un conseil de discipline à la mairie. En attendant elles ont été suspendues. En fait, de nombreux enfants se plaignaient de ne pas manger à leur faim, les parents d'élèves avaient aussi questionner la mairie. L'enquête a débuté il y a 1 an.

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté à Goderville Copier

A Goderville, le maire Frédéric Carlière est tout autant choqué que les habitants :

J'aurai jamais cru qu'au bout de 30 ans de service, on puisse s'amuser à voler des repas dédiés aux enfants."

Le maire précise : "on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaintes de parents."

Parmi les parents qui se sont plaints, Laetitia. Ces deux enfants rentraient le soir affamés, se précipitaient sur leur goûter et leur dîner. Après avoir douté des leurs dires, elle les a questionné sur un mois entier en comparant les menus.

Ma fille a toujours eu la moitié de son repas. C'est juste inadmissible"

ECOUTEZ Laetitia, maman de deux enfants concernés par ces vols de nourriture à la cantine Copier

Aline aussi avait deux de ses enfants dans cette cantine l'année dernière, elle les a finalement retiré : "je trouve en plus qu'on paye très cher la cantine. J'avais mis tout ça sur le dos du prestataire de service qui prépare les repas." Aline avait envoyé un mail à la mairie qui avait pris en compte sa plainte.

ECOUTEZ Aline, maman qui a retiré l'an dernier ses enfants de la cantine en raison du manque de nourriture Copier

Alors ces femmes de la cantine avaient-elles des difficultés à boucler leur fin de mois ? Le maire est sceptique :

Ce sont des gens qui travaillent... on nous a répondu que les temps sont dures. J'aurai préféré des excuses aux parents et aux enfants."

Pour Laetitia, l'argument de difficulté financière ne tient pas, d'autant que cela fait plusieurs années que cela semblait durer :

Quand on a besoin à un moment donné, ce n'est pas tous les jours et en quantité industrielle."

Depuis c'est le maire et ses adjoints qui ont fait le service à la cantine puis d'autres personnes ont été recrutées en urgence. En attendant la commune paye six salaires, les trois nouveaux agents et les trois suspendus.