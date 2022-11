Vol de nourriture aux restos du cœur de la Vienne : on est anéanti confie la présidente de la Vienne

Dans la Vienne, l'antenne des Restos du cœur de Civray a été cambriolée deux fois en l'espace de trois jours ! Des grandes quantités de nourriture et un peu de matériel ont été dérobés, une enquête est en cours. L'alerte a été donnée samedi une première fois, puis mardi pour la deuxième. Sur place l'équipe de 18 bénévoles qui vient en aide à 200 personnes est sous le choc et un peu désespérée. Plusieurs dizaines de kilos de pâtes, des plats cuisinés des boites de salade niçoise ont été dérobés. Sylvie Moriceau, la présidente des restos du cœur de la Vienne est encore sous le coup de l'émotion quand elle raconte "la violence et le traumatisme" d'une tel acte :" C'est contre toute morale, les sites sont sécurisés à minima mais on va devoir mettre partout des alarmes, que ce soit aux restos du cœur ou ailleurs, quand on vient comme ça en aide aux familles, on ne devrait pas à avoir à se barricader comme ça. Ce n'est pas possible, on ne vas pas vivre tous les jours avec un nœud au ventre, en se disant, bon sang qu'est-ce qu'on va avoir pour l'hiver, parce qu'on va aider énormément de familles ça va être encore pire que d'habitude, avec l'énergie et le coût de la vie. Ce qu'on a, on veut le garder pour nos familles, on n'a pas envie que ça nous soit dérobé comme ça. Est-ce que c'est donné ? Est-ce que c'est vendu derrière ? On ne le sait pas, mais là ce sont des grosses quantités".

