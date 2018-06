Les panneaux photovoltaïques qui alimentaient en électricité les instruments de mesure permettant de surveiller l'activité du mont Granier ont été volés à Chapareillan (Isère). Les habitants, dominés par la montagne, n'ont plus aucun moyen de savoir s'il y a un risque d'éboulement.

Chapareillan, France

Les panneaux photovoltaïques disposés sur le mont Granier ont été volés. Le larcin a été constaté en fin de semaine dernière. Les habitants de Chapareillan (Isère), la commune voisine, ont de quoi être inquiets : ces panneaux alimentaient des outils qui pouvaient prévoir les éboulements à l'avance de la montagne et prévenaient les habitants du danger.

Martine Venturini-Cochet, la maire de Chapareillan, n'a pas encore d'estimation des pertes. "Ce sont des appareils très cher. On ne sait pas encore s'ils seront remplacés. Mais même s'ils le sont, ce ne sera sûrement pas tout de suite".

Des installations qui ne fonctionnent plus

La décision appartient au laboratoire Isterre, le propriétaire des panneaux. C'est lui qui les avait installé en 2016, après une série d'éboulements. 150kg de matériel avaient été héliportés, en partenariat avec la mairie, pour surveiller les activités du Granier et les instruments qui permettaient de s'assurer que le mont Granier n'allait pas mettre les habitants en danger sont maintenant hors d'usage.

Un extensomètre mesurait l'ouverture de la fissure principale du mont, et des capteurs sismiques enregistraient les craquements et les vibrations de la surface rocheuse.

La maire de Chapareillan veut relativiser : "Même si l'on sait bien que ça peut se produire n'importe quand, il y a malgré tout peu de risques que l'on subisse des éboulements prochainement". Mais l'inquiétude est là et si risques il y a, les Chapareillannais ne pourront plus être alertés du danger. Par ailleurs, le laboratoire Isterre a déposé une plainte, et une enquête est en cours.