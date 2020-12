Vol de plaques d'égout dans le Grand Besançon : deux jeunes majeurs ont été arrêtés, 2,5 t de plaques saisies

Les gendarmes de Saint Vit ont interpellé hier mardi, deux jeunes majeurs, qui ont reconnu être les auteurs de nombreux vols de plaques d'égout sur l'agglomération bisontine. Des dizaines de plaques en fonte : plaques d'égout, plaques d'opérateurs téléphoniques ou plaques EDF. En tout ce sont 2,5 tonnes qui ont été saisies lors d'une perquisition. Des plaques volées entre le 23 novembre et le 3 décembre sur une dizaine de communes.

Vendredi soir dernier, L'Est Républicain racontait qu'une enfant de 11 ans était justement tombée dans un trou sur un trottoir de Montfaucon, à cause d'une plaque manquante.

Les deux auteurs présumés ont été placé en garde à vue , ils sont déjà connus de la justice, et devraient être poursuivis pour vol et mise en danger de la vie d'autrui. La plus grande partie du butin a été retrouvée, grâce à l'enquête rapide des gendarmes. La gendarmerie qui invite maintenant toutes les victimes de ces faits qui n'ont pas encore déposées plainte à se faire connaître auprès de la communauté de brigade de Saint Vit au 03 81 25 04 80.