Clère-du-Bois, France

L'opération a eu lieu en toute discrétion dans la nuit du mercredi 4 avril à celle du jeudi 5 avril à Cléré-du-Bois, près de Chatillon-sur-Indre (36). 2 personnes ont été arrêtées. Ce vendredi soir, elles étaient encore en garde-à-vue.

Le phénomène est bien connu et revient régulièrement à la Une : des voleurs visent des entreprises agricoles, des coopératives ou des GAEC et repartent avec des tonnes d'engrais ou de produits chimiques agricoles, le plus souvent pour les revendre au marché noir à l'étranger.

Et le Berry ne fait pas exception : "Le département de l'Indre est confronté à ce phénomène depuis 2015. Le parquet de Châteauroux a demandé la saisine de la JIRS, la Juridiction Inter-régionale spécialisée de Paris dès 2016" précise Madame le Procureur Stéphanie Aouine.

Au total, entre 2015 et 2017, plusieurs faits visant l'Indre et les départements voisins ont été recensés : plus de 100 tonnes de produits auraient été dérobées pour un préjudice s'établissant à plus d'un million d'euros.

Une information judiciaire pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs devrait être ouverte.