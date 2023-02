Vol de sa remorque de pâtisserie mobile : une jeune Charentaise lance une cagnotte en ligne

Un appel à la solidarité, à défaut d'un miracle. Une jeune entrepreneuse charentaise qui s'est fait voler sa remorque destinée à un nouveau projet professionnel, la création d'une pâtisserie mobile, a finalement décidé de lancer une cagnotte participative en ligne.

Léa Mie, 31 ans, vit et travaille actuellement dans une association de défense de l'environnement à Cognac, en Charente. Mais elle prépare sa reconversion professionnelle depuis deux ans (elle a suivi une formation et a investi dans l'achat de son matériel).

Catastrophe, dans la nuit du 29 au 30 décembre, chez ses parents, à La Jarne, près de La Rochelle : la vieille remorque entièrement rénovée a été volée. Depuis, malgré ses appels lancés sur les réseaux sociaux, elle n'a pas été retrouvée. Et plus d'un mois après, la jeune entrepreneuse lance donc cette cagnotte solidaire sur Leetchi .

"Certains d'entre vous m'ont suggéré de créer une cagnotte solidaire, écrit-elle. Si vous souhaitez continuer à me soutenir, me permettre de faire face à cette injustice et surtout de poursuivre mes ambitions... n'hésitez pas".