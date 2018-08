Pau, France

Les voleurs ont agi vers 3 heures du matin. Ils ont fait tomber la vitrine anti-intrusion. Le gérant du magasin a été réveillé par l'alarme. Il est arrivé sur place (un ensemble commercial autour du magasin Casino) en moins de dix minutes. Un voisin avait déjà prévenu les forces de l'ordre qui étaient sur place. Mais les malfaiteurs étaient sans doute parfaitement organisés, ils ont ciblé deux vélos de route à 10 500 euros pièce ; des vélos ultra-légers, faciles à emporter. Ils ont pris aussi des pièces haut de gamme. Le préjudice est évalué à 50 000 euros au total.

Des voleurs qui alimentent sans doute un réseau bien structuré

Le gérant du magasin et les enquêteurs pensent avoir à faire à un réseau très bien organisé. Le magasin d'Idron a déjà été cambriolé il y a trois ans. Les voleurs agissent pratiquement sur commande.

Nous on a que nos yeux pour pleurer. Ce sont des vrais réseaux organisés avec derrière des receleurs avec un vrai marché noir. C'est ciblé sur du vélo haut de gamme. Il y a des enquêteurs qui sont sur le pied de guerre, parce que aujourd'hui c'est un réel fléau.

Malheureusement les enquêteurs ne pourront pas s'appuyer sur des enregistrements de caméras de surveillance, il n'y en a pas dans le magasin et pas non plus dans cette zone commerciale.