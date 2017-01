Vol de voiture et enlèvement en Ile-de-France : cinq personnes mises en examen

Quatre homme et une femme ont été mis en examen après avoir été interpellés dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir volé la voiture d'un homme après l'avoir menacé d'une arme et l'avoir enfermé dans le coffre du véhicule.

Quatre hommes et une femme soupçonnés d'avoir volé une voiture après avoir menacé d'une arme le propriétaire du véhicule qu'ils ont enfermé dans le coffre, ont été mis en examen. Les quatre hommes sont en prison depuis jeudi. La femme, mise en examen pour complicité, a été placée sous contrôle judiciaire. Les cinq suspects sont âgés de 25 à 36 ans. Ils ont été interpellés en début de semaine dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine et Paris.

La victime avait été contactée par internet

Début novembre 2016, le propriétaire de la voiture, une grosse cylindrée qu'il a mise en vente sur internet, est contacté par les malfaiteurs. L'homme, âgé de 37 ans, ne se méfie pas. Il va au rendez-vous qui est fixé à Maulette dans les Yvelines. Il pense rencontrer des acheteurs. Il se retrouve face à cinq braqueurs qui le menacent avec une arme à feu et le force à monter dans le coffre de sa voiture. Il est libéré plus d'une heure plus tard dans une forêt du Val-d'Oise.

Une bande connue de la justice

Il a fallu plusieurs semaines d'investigations aux enquêteurs pour identifier la "bande organisée de braqueurs". Ils sont chevronnés et recherchés par la justice, indique un communiqué. Plusieurs d'entre-eux ont déjà purgé de lourdes peines de prison. Deux faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt. Le premier avait été condamné à 17 ans de prison pour enlèvement et séquestration. L'autre avait disparu lors d'une permission de sortie. Il purgeait une peine pour violence volontaire à domicile.

Au cours de la perquisition, les enquêteurs de la section de recherche de Versailles ont trouvé quatre voitures volées, des faux documents pour maquiller les voitures volées et plusieurs kilos de résine de cannabis.