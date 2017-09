Vol du Gravitron à Mulhouse : le forain reconnu non coupable

Le voleur présumé du Gravitron, un manège de 22 tonnes subtilisé cet été à la foire de Mulhouse, a été jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Mulhouse... et relaxé : le juge a reconnu qu'il était bel et bien propriétaire de l'attraction.

Vous vous souvenez sans doute de cette histoire rocambolesque, en juillet dernier : un manège de 22 tonnes, le Gravitron, subtilisé avant son montage à la foire-kermesse de Mulhouse, disparu dans la nature et retrouvé finalement, quelques jours plus tard, en Corse.

Plutôt victime que coupable

Le voleur présumé, un forain de 47 ans, était jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Mulhouse. Et finalement, de possible coupable, il est finalement apparu comme une victime : son avocat a en effet démontré qu'il avait bien acheté et payé le manège en juin dernier, à son propriétaire néerlandais, et que ce dernier lui avait livré une autre attraction, hors d'état de fonctionner.

Il est donc venu à Mulhouse récupérer son bien, et comptait exploiter le Gravitron en Corse cet été. Le vendeur néerlandais, lui, a complètement disparu après avoir récupéré son manège, et n'était d'ailleurs pas présent à l'audience. Le tribunal a donc donné raison au forain, reconnu non coupable du vol du Gravitron... Puisqu'il en était tout simplement le propriétaire.

Justice a été rendue - Winter Gabart, relaxé par le tribunal

Un soulagement pour le forain, pour qui "justice a été rendue", même si depuis cet été dit-il, "je le vis vraiment mal". Pour son avocat, Me Mohammed Elmahi, "la première victime, c'est lui. On est face à quelqu'un qui s'attendait à faire une saison, et qui se retrouve subitement devant les médias à devoir s'expliquer (...) il a peut-être réagi précipitamment, mais il est dans son droit, puisque c'est son propre bien".