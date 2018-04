Nantes, France

"C'est un exemple où la fiction rejoint la réalité" s'étonne Thierry Guidet. Il y a dix-neuf ans sortait son polar : Une affaire de cœur. "Dans ce roman policier, explique l'écrivain, le reliquaire en or d'Anne de Bretagne disparaît du musée Dobrée, au cours d'une nuit, mais pas n'importe quelle nuit, c'est la nuit de noël."

Samedi, ce n'était pas le 25 décembre, mais le 14 avril. Seule différence entre la fiction, et la réalité. Pour le reste, c'est du copié-collé. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée. Et ils ont dérobé cette pièce qui date de 1514.

"Une affaire de cœur" de Thierry Guidet, aux éditions joca seria © Radio France - Louis de Bergevin

Quand il a appris la nouvelle, Thierry Guidet a été "Éberlué". Il ne s'attendait pas à ce que ses écrits se réalisent. "Il y a ce côté un peu étrange mais c'est quand même une affaire sérieuse et comme l'ensemble des Nantais et des Bretons, je déplore ce vol et j'espère que cet objet patrimonial et de toute beauté sera retrouvé intact."

à lire aussi L'écrin du cœur d'Anne de Bretagne volé au musée Dobrée

Alors comment se termine l'histoire ?

Sans vouloir raconter la fin, l'écrivain dévoile : "dans le roman, on le retrouve, mais dans des circonstances assez tragiques puisque celui qui a subtilisé le reliquaire trouve la mort au moment où l'objet refait surface."

En tout cas, moi, je n'y suis pour rien" - Thierry Guidet

Après avoir concédé un trait d'humour, il redevient sérieux : "Ce n'est pas un objet anodin, et les voleurs seraient bien stupides de le fondre pour récupérer l'or dans lequel il est fait. Le mieux, y comprit pour eux, ce serait de le restituer au plus vite."

L’écrin du cœur d’Anne de Bretagne, une statue hindoue dorée et un ensemble de monnaies d’or ont été dérobés dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril au #MuséeDobrée. Le Département de Loire-Atlantique, propriétaire du musée a immédiatement déposé plainte @GrandPatrimoinepic.twitter.com/vM06eG7UP7 — Loire-Atlantique (@loireatlantique) April 14, 2018

L'enquête est en cours. Et dans ce cadre, le musée Dobrée et son parc sont fermés au public, jusqu'à nouvel ordre.