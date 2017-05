Vol insolite au restaurant la Réserve Rimbaud à Montpellier

Un homme est entré mardi dans l'établissement montpelliérain et a dérobé un portefeuille et des clés de voiture dans le vestiaire du personnel. Il a ensuite essayé de trouver la voiture correspondante. Un employé l'a repéré sur le parking et a pu l'arrêter.

Ce cambriolage s'est produit en plein jour mardi vers 18h. Le voleur âgé de 28 ans a escaladé la façade du restaurant la Réserve Rimbaud (1 étoile Michelin) situé au bord du Lez à Montpellier (Hérault).

Il est entré dans l'établissement par une fenêtre à l'étage puis s'est rendu dans le vestiaire du personnel ou il a dérobé un portefeuille et des clés de voiture.

Il est ensuite reparti pour essayer de trouver la voiture correspondante sur le parking. Un employé a repéré le manège et est sorti pour l'interpeller.

Placé en garde à vue, le cambrioleur a nié les faits, expliquant que quelqu'un lui avait prêté les clés. Il a été présenté à la justice.