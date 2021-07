Vol par ruse dans une bijouterie de Dijon

À Dijon, un couple fait main basse sur une trentaine de bagues en or. Pas de menaces ou d'intimidation, ils ont profité de l'inattention du bijoutier.

Les deux malfaiteurs ont raflé une trentaine de bagues en or (Image d'illustration)

Méfiez-vous des gens qui ont l'air d'être honnêtes, ils cachent parfois bien leur jeu. Un bijoutier du centre ville de Dijon vient d'en faire les frais. Ce lundi 26 juillet vers midi ce commerçant s'est fait dérober une trentaine de bagues en or et une gourmette du même métal par un couple d'une quarantaine d'années.

L'homme et la femme ont demandé a admirer les bijoux de plus près. Ils ont profité d'un moment d'inattention du joailler pour faire main basse sur le butin et prendre la fuite. L'enquête a été confiée à la police scientifique afin de retrouver des traces laissées par les voleurs.