Auxerre

Deux hommes se sont présentés à son domicile pour lui proposer un nouveau contrat de gaz. Ils ont réussi à détourner son attention et sont repartis de chez elle après avoir subtilisé des bijoux en or. Alertés, les gendarmes sont parvenus à arrêter et placer en garde à vue les deux hommes âgés d'une vingtaine d'années qui résident en région parisienne.