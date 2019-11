Séduction, vols et violences cette semaine aux Assises de la Vienne

Un plan sexe via internet qui se termine par un vol avec armes et des violences aggravées ! C'est l'affaire examinée dès ce mardi 12 novembre devant la cour d'assises de la Vienne. Trois jeunes accusés dans le box : deux hommes et une jeune femme. Face à eux, leur victime escroquée et violentée.