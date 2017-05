Anaïs, maman du petit Evan : "On a volé un objet sur la tombe de mon fils, je suis choquée"

La sépulture d'Evan, ce jeune garçon décédé d'un cancer du cerveau, a été la cible d'un vol, en avril dernier, au cimetière de Valençay, dans l'Indre. Anaïs Charbonnier, la maman, se dit désemparée.

Son histoire a marqué de nombreux berrichons. Evan, 9 ans, est décédé en décembre 2016 des suites d'un cancer du cerveau. L'enfant avait lutté pendant quatre ans et demi contre la maladie. Quelques semaines avant sa mort, Anaïs Charbonnier, la maman, avait lancé un appel à la solidarité sur France Bleu Berry, dans l'émission "le coup de main". Objectif : permettre à son fils de vivre son dernier Noël en montant sur le traîneau de la Parade des Carnavaleux de Châteauroux. Un voeu qu'il avait pu réaliser.

Une boule à neige dérobée

Evan a été enterré en début d'année au cimetière de Valençay, la ville où résident ses grands-parents. Mais il y a trois semaines (vers la mi-avril), sa sépulture a été la cible d'un vol. L'objet dérobé ? Une boule à neige représentant une maman ours polaire et son bébé, objet sans grande valeur marchande mais à la portée hautement symbolique.

"Cette maman et cet ourson représentaient vraiment l'amour que j'ai pour mon fils; je fais la collection des ours, Evan avait suvi ma passion, on avait acheté cette boule à neige dans une brocante", précise Anaïs, maman d'un autre petit garçon de 6 ans. Elle est originaire de Valençay mais vit à Blois, dans le Loir-et-Cher.

C'est comme si on venait de cambrioler sa maison"

"Mettre quelque chose sur sa tombe, c'est lui faire des cadeaux, lui faire plaisir, mon fils est mort mais il vit toujours ailleurs, au Paradis... pour moi c'est choquant, c'est comme si on venait cambrioler sa maison; la tombe, c'est sa maison, ce sont ses objets, ça lui appartient, on n'a pas le droit d'y toucher".

Prise de colère, la maman a publié un message sur Facebook.

La sépulture n'est pas terminée

Ce vol est d'autant plus vécu comme une injustice par les parents que la sépulture n'est pas terminée : "la pierre tombale est en cours de fabrication, elle sera installée dans le courant de l'été". La famille a dû économiser pendant quatre mois pour se payer une plaque en marbre à 500 euros, en forme de coeur, avec la photo d'Evan.

"Je ne veux pas que le béton reste gris et moche, donc en attendant on a mis plein de petits objets dessus, c'est une tombe d'enfant, il y a des jouets, c'est normal ! Mais ce n'est pas un supermarché, les gens devraient comprendre !", s'insurge la maman. Parmi les objets déposés : une dizaine de petites girafes (l'animal préféré d'Evan), un Fort Boyard en plastique, ou encore un ours en peluche.

Le maire va renforcer la surveillance

"Je condamne cet acte sans nom, d'autant plus lamentable vis-à-vis de la famille que ce jeune est décédé dans des circonstances pénibles, après une longue maladie", martèle le maire de Valençay, Claude Doucet. Il parle d'un acte isolé, même s'il y a déjà eu des vols sur le cimetière il y a quatre ans.

"Il y a quatre ans, c'était une personne qui volait des fleurs sur les tombes, mais on l'a retrouvée et les vols se sont arrêtés; depuis il n'y a aucun problème". Que va-t-il faire ? "Je vais demander aux services de la mairie d'être encore plus présents au niveau du cimetière, les adjoints vont passer aussi plus régulièrement, mais il faudrait vraiment qu'on ait beaucoup de chances pour prendre la personne sur le fait".

La famille a annoncé son intention de porter plainte à la gendarmerie.