Une bombe factice, des écrits menaçants mi-septembre à l'école maternelle Alexandre Dumas de Volgelsheim près de Colmar. Une femme de 32 ans originaire de Russie et habitante de la commune a été interpellé lundi par les gendarmes.

Volgelsheim : menaces et bombe factice à l'école maternelle, une femme de 32 ans interpellée

L'affaire avait suscité l'inquiétude des élèves et des parents. Une bombe factice, des écrits menaçants mi-septembre à l'école maternelle Alexandre Dumas de Volgelsheim, près de Colmar.

Une femme de 32 ans, originaire de Russie et habitante de la commune a été interpellé lundi par les gendarmes. Elle est sans antécédent judiciaire et ne reconnait pas la participation aux faits, mais les analyses biologiques et de téléphonie ont permis de l'identifier.

Enquête minutieuse des gendarmes

Présentée ce mercredi au tribunal, la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard, a demandé son placement en détention provisoire et sa mise en examen notamment pour menaces de mort et pour violences sur le directeur de l'école, nommément désigné dans un des écrits.

La procureure de la République de Colmar indique également : " Les investigations vont se poursuivre sous la direction du juge d'instruction, pour déterminer le profil et les mobiles de la suspecte, et apporter des éléments d'information sur son état psychique ; une expertise psychiatrique sera notamment ordonnée."