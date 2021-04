Volley : les joueuses de l'ASPTT Mulhouse peuvent décrocher un doublé ce week-end

Les joueuses de volley de l'ASPTT Mulhouse peuvent décrocher la coupe de France ce week-end à domicile, et réaliser par la même occasion un doublé championnat et coupe

C’est la phase finale ce week-end à Mulhouse de la coupe de France de volley féminin. Une belle occasion pour les joueuses de l’ASPTT de réaliser le doublé Coupe- Championnat.

Elles ont décroché la semaine dernière le titre de championne de France. Après un championnat phénoménal où elles n'auront concédé qu'une seule défaite. C'est leur deuxième titre de champion de France après celui de 2017.

Elles auront l’occasion ce week-end de parachever le travail. Les joueuses mulhousiennes rencontrent Béziers à 18h au palais de sports pour la demie finale.

"On aborde ce week-end avec beaucoup d'envie. On a travaillé dur toute l'année pour cela. On espère avoir le résultat qui suit" dit Héléna Cazaute, la capitaine de l'ASPTT.

Le match aura bien sûr lieu à huis clos. A 15h ce samedi après-midi l’autre demie finale opposera Istres à Mougins. La finale aura dimanche à 15h.