Vols à l'étalage : "On passe notre temps à chasser les voleurs", s'agace le directeur d'Intermarché à Morlaàs

À peine passées les portes de l'Intermarché de Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques), on remarque un antivol autocollant arraché, par terre. "Quelqu'un a dû se servir", soupire le directeur du magasin, Florent Genebes. Depuis plusieurs mois, il dénombre entre un et trois vols à l'étalage chaque jour, ce qui est inédit. Il l'explique, en partie, par l'inflation. Selon les données du ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage l'an dernier ont progressé de 14,77% par rapport à 2021.

Des antivols sur le fromage ou la viande

"On passe notre temps à chasser les voleurs", regrette-t-il. "La perte est difficile à quantifier, mais nous voler c'est de l'argent en moins, c'est les salaires des employés... à nous d'être très vigilants". D'autant qu'en plus des vols habituels d'alcool ou de lames de rasoirs ("elle se revendent très bien", précise le directeur), il voit de nouveaux produits disparaître : du magret de canard, du foie gras, ou même du fromage, par exemple.

En rayon, Sandrine, une salariée, en est arrivée à devoir coller des antivols autocollants sur les feuilles dans lesquelles elle met le fromage à la coupe. "Même si cela nous fait mal au cœur, on est obligés parce que maintenant, les vols peuvent venir de n'importe qui : de la petite mamie aux gens hyper classes, en passant par les gamins avec leurs parents", s'étonne-t-elle. "Une mamie qui venait toutes les semaines a été prise avec un gros morceau. Je ne l'aurais jamais cru ! Et puis ce ne sont pas de petites quantités : réussir à mettre une tomme de 700 grammes dans une poche... il faut le faire !"

Les salariés collent désormais des antivols autocollants sur le fromage ou la viande. © Radio France - Manon Claverie

"Trop petits" pour installer les derniers systèmes de surveillance

Les caissières vérifient désormais systématiquement les sacs et cabas - sacs à main y compris - des clients, pour éviter qu'ils ne partent sans payer certains produits.

Le patron, quant à lui, passe beaucoup du temps derrière ses caméras de vidéosurveillance. Il y en a une cinquantaine, dans le magasin. Les caméras et les antivols sont les seules armes de ce supermarché. "On est trop petits pour se munir de systèmes qui détectent, grâce à l'intelligence artificielle, les mouvements suspects, explique Florent Genebes. C'est trop cher". Ces caméras nouvelle génération font un tabac dans les grandes surfaces françaises, depuis un peu plus d'un an.