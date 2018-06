10 vols à la roulotte le week-end dernier, et 5 de plus dans la semaine. Des malfaiteurs ont pris pour cible les parkings de la base de loisirs d'Arc-sur-Tille. La gendarmerie a mis en place un dispositif de surveillance et rappelle quelques règles de prudence.

Arc-sur-Tille, France

Mauvaise surprise ces derniers jours pour les baigneurs de la base de loisirs à Arc-sur-Tille. Le week-end dernier, 10 vols à la roulotte ont été commis sur des voitures garées sur les parkings de la base. Et 5 de plus jeudi. Face à cette série noire, la gendarmerie a mis en place un dispositif spécifique.

Patrouilles renforcées en attendant l'arrivée de la brigade équestre

Les patrouilles de la brigade locale ont été renforcées, avec l’appui du peloton de surveillance et d’intervention d’Is-sur-Tille. Sollicité également, l’escadron départemental de sécurité routière, qui fournira des patrouilles motorisées. Ces patrouilles seront déployées de manière aléatoire, et le général Olivier Kim, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, n’exclut pas d’avoir recours à des gendarmes en tenue civile et dans des véhicules banalisés. Par ailleurs, comme chaque année depuis 8 ans, après le défilé du 14 juillet, un poste équestre sera mis en place jusque fin août. Les rondes menées par les gendarmes à cheval ont fait la preuve de leur efficacité. Leur présence suffit à faire chuter de façon drastique ce type de méfaits.

Quelques conseils pour les usagers

Mais l’action des gendarmes ne suffit pas, et ces derniers en appellent aux usagers pour qu’ils respectent des règles élémentaires de prudence. Comme ne pas oublier de verrouiller les portières du véhicule, ne rien laisser en vue, téléphone portable ou autre objet qui pourrait attiser la convoitise des malfaiteurs. Ne pas non plus laisser des documents d’identité. Le général Kim ajoute qu’il est également risqué d'aller se baigner en laissant des effets personnels sans surveillance sur la plage.